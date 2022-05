PEP GUARDIOLA berlabuh ke Bayern Muenchen





JAKARTA: Pep Guardiola akan melatih Bayern Muenchen pada Juli 2013. Hal tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan karir mantan manajer Barcelona ini.

CEO Bayern Muenchen Karl Heinz Rummenigge mengaku keputusan ini telah disepakati bersama dengan Jupp Heynckes yang tidak memperpanjang kontraknya pada 30 Juli 2013. Bahkan, sejak sebelum Natal Heynckes mengungkapkan akan pensiun dari karir kepelatihannya.

“Kami berharap klub dan semua pihak dapat memahami keputusan ini. Kita harus menerima dan menghormatinya [keputusan Heynckes],” kata Rummenigge, seperti dikutip situs resmi klub dengan julukan FC Hollywood ini.

Rummenigge menambahkan sebagai suksesor Heynckes, FC Bayern…

Published By: Bisnis Indonesia – Sport – Wednesday, 16 January