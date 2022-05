Petrokimia Gresik incar pemain asal Serbia





Tim putri Petrokimia Gresik mengincar pemain asal Serbia untuk menghadapi kompetisi bola voli Proliga musim 2013 yang rencananya mulai digulirkan pada pertengahan Februari mendatang….

Published By: Antara Olahraga – Wednesday, 16 January